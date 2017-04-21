Во время учений в Херсонской области имитировали подрыв вышки для вещания на Крым

Возле границы с аннексированным Крымом СБУ и украинские пограничники провели антитеррористические учения, во время которых имитировалась попытка подрыва диверсионной группой телекоммуникационной вышки в поселке Чонгар. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Согласно легенде учений, диверсанты скрылись на территории бывшего детского лагеря, где были захвачены штурмовой группой Центра специального назначения «Альфа».

Всего в учениях были задействованы около 700 человек. Операция проводилась с участием авиации.

Как сообщается, совместную учебную операцию провели управление СБУ в Херсонской области, бойцы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины, сотрудники полиции, ГСЧС, государственной пенитенциарной службы, Херсонской облгосадминистрации, органов местного самоуправления.

17 марта состоялось торжественное открытие телерадиовышки в поселке Чонгар неподалеку от админграницы с Крымом. Ее установили для возобновления вещания украинских телеканалов и радиостанций на территорию аннексированного Россией полуострова.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка». Украинскими спецслужбами админграница с аннексированным полуостровом рассматривается как потенциальный источник террористической угрозы и вероятный канал проникновения диверсантов и шпионов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».