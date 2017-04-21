Порошенко пообещал поддержку крымскотатарскому кинематографу

Кинопродукция на крымскотатарском языке будет иметь государственную поддержку в Украине. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко во время встречи с представителями украинской культуры, кино- и телеиндустрии, сообщают на сайте администрации украинского президента.

«Есть принципиальная и четкая позиция – право на поддержку будет иметь только продукция, которая будет производиться на украинском языке. Единственное исключение для этого – крымскотатарский язык, с учетом тех позиций, в которые, в результате незаконной аннексии Крыма, попал крымскотатарский народ», – сказал Порошенко.

Накануне, 20 апреля, президент Украины Петр Порошенко подписал законы «Об украинском культурном фонде» и «О государственной поддержке кинематографа в Украине».

Ранее сообщалось о выходе официального трейлера фильма Ахтема Сеитаблаева «Чужая молитва», посвященного подвигу крымской татарки Сайде Арифовой. Премьера фильма состоится в киевском кинотеатре «Украина» 18 мая.

О начале работы над картиной режиссер Ахтем Сеитаблаев и продюсер Иванна Дядюра заявили в декабре 2015 года. Съемки проходили в Украине, Грузии и Израиле. 50% бюджета фильма финансировало Госагентство по делам кино Украины, половину – частные инвесторы. Сценарий фильм основан на истории жительницы Бахчисарая Сайде Арифовой (1916 – 2007), которая, по рассказам, спасла 88 еврейских детей от уничтожения во время немецкой оккупации Крыма.