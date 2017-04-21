Решение СБУ запретить секретарю Союза журналистов России Ашоту Джазояну въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Крыма назвали в МИД России «вопиющим актом». Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

«Официальный Киев продолжает принимать репрессивные меры в отношении российских журналистов. Очередным, вполне вписывающимся в общую канву последовательных нарушений свободы слова, вопиющим актом стало решение СБУ о запрете на въезд на территорию Украины на три года секретарю Союза журналистов России Ашоту Джазояну», – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что Джазоян содействовал диалогу между российскими и украинскими журналистами, в частности, по вопросам деятельности СМИ в аннексированном Крыму. В МИД России также добавили, что рассчитывают «на оперативную реакцию на произошедшее со стороны профильных международных институтов, прежде всего офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ».

В Союзе журналистов России 20 апреля также прокомментировали запрет Джазояну на въезд в Украину и выразили по этому поводу «недоумение».

«Мы удивлены тем фактом, что журналист, активный участник диалога российско-украинских журналистов под эгидой офиса представителя ОБСЕ по свободе СМИ, внезапно оказался персоной нон-грата на Украине. Наш коллега в течение ряда лет прилагал все усилия для того, чтобы при помощи профессиональных журналистских организаций Украины – НСЖУ и НМПУ – попытки вбить клин между нашими братскими странами и народами сошли на нет, уступили место подлинному профессиональному диалогу и попыткам найти выход из кризисной ситуации», – говорится в сообщении на сайте Союза журналистов России.

Сам Ашот Джазоян в комментарии российскому информационному агентству REGNUM назвал запреты на въезд в Украину российским журналистам «нарушением свободы перемещения».

«Украинский черный список журналистов – это по своей сути нонсенс, так как он нарушает один из главных законов журналистики – свободу перемещения», – заявил Джазоян.

Ранее сообщалось, что секретарю Союза журналистов России Ашоту Джазояну СБУ запретила въезд в Украину из-за нарушения правил пересечения украинской границы при посещении аннексированного Крыма.

11 мая 2016 года Независимый медиа-профсоюз Украины распространил публичное заявление, в котором обратил внимание международных партнеров, Союза журналистов России, Генеральной прокуратуры Украины на действия секретаря Союза журналистов России Ашота Джазояна.

В ответ Союз журналистов России на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором фактически признавалась законной российская аннексия украинского Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».