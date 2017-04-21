Госпогранслужба Украины: На «Чонгаре» пресекли три попытки провоза наркотиков

На контрольном пункте «Чонгар» на админгранице с Крымом украинские пограничники пресекли три факта незаконного перемещения наркосодержащих, психотропных веществ и прекурсоров. Об этом Крым.Реалии сообщили в пресс-службе Бердянского пограничного отряда.

По их информации, 20 апреля на КПВВ «Чонгар» пограничники выявили у гражданина Узбекистана порошкообразное вещество зеленого цвета, весом примерно 15 граммов.

«В контрольный пункт «Чонгар» из аннексированного Крыма прибыла группа из 4-х граждан Узбекистана. Во время пограничного контроля, военнослужащие установили, что все иностранцы попали на территорию аннексированного Крыма через пункты пропуска, которые временно закрыты, и у них нет необходимых документов для пересечения админграницы. При составлении документов о запрете посещения иностранцами территории Украины, пограничники заметили, что один человек ведет себя нервозно, поэтому приняли решение о проведении дополнительного осмотра», – говорится в сообщении.

Всем четверым иностранцам запретили въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

Еще один факт перемещения запрещенного вещества пограничники совместно с представителями Государственной фискальной службы обнаружили в тот же день в автомобиле марки «Honda» под управлением гражданина Украины.

Гражданин направлялся в аннексированный Крым. Однако при осмотре в «бардачке» автомобиля было обнаружено наркотическое вещество серо-зеленого цвета, весом примерно 3 грамма.

Впоследствии пограничники вместе с представителями фискальной службы пресекли попытку перемещения гражданином Украины в автомобиле марки «Reno» в Крым прекурсора калия перманганата, который используется для изготовления наркотических веществ.

В погранслужбе отметили, что все выявленные вещества пограничники передали представителям Национальной полиции Украины.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».