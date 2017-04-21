В аннексированном Крыму с 2013 года в 36 раз уменьшилась численность учеников, которые получают образование на украинском языке, а количество классов с украинским языком обучения за три года сократилось в 31 раз. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы (КПГ) по вопросам доступа к образованию на родном языке в Крыму.

«В 2013 году в Автономной Республике Крым 13589 человек получало образование на украинском языке, тогда как в 2016 году число таких учащихся снизилось до 371. Соответственно количество классов с украинским языком обучения за три года сократилось в 31 раз», – говорится в сообщении КПГ.

По данным правозащитников, на момент аннексии в Крыму на русском языке обучалось 90,7% учеников, что подтверждает тот факт, что «русскоязычное население Крыма до начала оккупации Крыма Российской Федерацией не испытывало проблем с использованием родного языка».

В КПГ добавили, что эти сведения о дискриминации украинцев в доступе к образованию на украинском языке на полуострове были переданы в Международный суд ООН как часть доказательной базы по делу «Украина против России» о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.

Накануне сообщалось, что в Симферополе всего 174 ученика школ получают образование на украинском языке.

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд, в частности, обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.

В то же время Международный суд ООН в Гааге не поддержал требования Киева относительно временных мер против России в рамках Конвенции по запрещению финансирования терроризма.

В январе Украина подала иск в Международный суд против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».