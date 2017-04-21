ЕС призвал Россию соблюдать Конституцию после запрета «Свидетелей Иеговы»

Решение Верховного суда России о запрете «Управленческого центра Свидетелей Иеговы» по обвинению в экстремизме может привести к уголовным преследованиям последователей организации, заявляют в ЕС.

Как говорится в заявлении внешнеполитической службы Европейского союза, «Свидетели Иеговы», как и все другие религиозные группы, должны иметь право на свободу собраний, которую гарантирует Конституция и международные обязательства России в области прав человека.

Ранее «Центр Свидетелей Иеговы» в Украине выразил мнение, что их представителям в аннексированном Крыму грозит опасность после запрета этой религиозной организации в соседней России. До аннексии Крыма число «свидетелей» на полуострове составляло порядка 7 тысяч человек.

Верховный суд России 20 апреля признал организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» экстремистской и запретил ее деятельность на территории России. Также суд конфисковал имущество религиозной организации.

Иск Министерства юстиции России к религиозной организации был подан в Верховный суд 15 марта. В конце марта Минюст приостановил деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы» на территории России. Замоскворецкий суд Москвы проверит законность решения Минюста по иску религиозной организации.

Представители организации заявили, что запрет деятельности центра «Свидетелей Иеговы» может повлечь за собой уголовное преследование верующих лишь за исповедание их религии, включая совместное чтение Библии, пение и молитвы.

В 2016 году Госдепартамент США в своем ежегодном докладе о религиозных свободах сообщил, что в России на религиозные меньшинства оказывается систематическое давление, а прокуратура требует закрыть все 406 местных религиозных объединений и более 2500 общин «Свидетелей Иеговы» по обвинению в экстремистской деятельности.