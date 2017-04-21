Эксперт: от апрельского холода понесут убытки компании, перерабатывающие фрукты

Глава Ассоциации «УКРСАДПРОМ» Дмитрий Крошка считает, что украинские садоводы, выращивающие свежие фрукты в производственных масштабах, подготовились к апрельским холодам и существенно не пострадали от значительного снижения температур 19-20 апреля. А вот компании, которые занимаются переработкой фруктов, обычно закупают их у населения. Поэтому именно перерабатывающие фирмы находятся в зоне риска. Об этом он рассказал в утреннем эфире Радио Крым.Реалии.

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«Перерабатывающие предприятия, в основном, приобретают продукцию у населения. Если пропорционально распределить, то, конечно, основа – это продукция населения, ее абсолютное большинство. И потому у перерабатывающих предприятий, по косточковым особенно, может возникнуть нехватка сырья», – сказал он, отметив, что дефицит может отразиться в будущем на конечной цене продукции таких компаний.

Апрельское похолодание не должно негативно отразиться на виноградниках и яблоневых садах, которые пока не цветут, но может повлиять на урожай косточковых пород фруктовых деревьев по всем южным регионам Украины, включая Херсонскую область и Крым. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил начальник отдела развития садоводства, виноградарства и виноделия украинского Департамента земледелия и технической политики в агропромышленном комплексе Виктор Костенко.

Ранее заведующий отделом многолетних насаждений подконтрольного Кремлю министерства сельского хозяйства Крыма Игорь Антонюк в интервью телеканалу «Первый Крымский» сообщил, что резкое апрельское похолодание не повлияет на будущий урожай, поскольку температура воздуха не опускалась до минусовой.

На крымском полуострове 19 апреля наблюдается резкое ухудшение погодных условий: усилился ветер, местами идет снег, температура воздуха опустилась до нуля. На несколько суток было объявлено штормовое предупреждение. Похолодание связывают с прохождением холодного фронта.