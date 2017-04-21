Российские спасатели завершили морской поиск членов экипажа затонувшего судна «Герои Арсенала»

Активная фаза поисково-спасательной операции в районе крушения сухогруза «Герои Арсенала» в Черном море завершена, сообщает 21 апреля пресс-служба Росморречфлота.

«В связи с тем, что район, в котором потерпело крушение судно, и прилегающие к нему водные поверхности обследованы качественно и в полной мере, а также учитывая сложные гидрометеорологические условия: температура воды +8 – +9⁰С, температура воздуха +11 – +13⁰С, волнение моря до 4-х метров и отсутствие какой-либо разумной надежды на обнаружение выживших членов экипажа затонувшего теплохода «Герои Арсенала», было принято решение о прекращении активной фазы морского поиска. Поиск пропавших членов экипажа продолжается проходящими судами», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что решение о прекращении активной фазы поисково-спасательной операции принял накануне Морской спасательно-координационный центр Новороссийск.

К поискам были привлечены 13 судов и два вертолета МЧС России. В общей сложности был обследован район площадью более 350 квадратных миль акватории, были обнаружены три тела и два пустых гидрокостюма.

Ранее сообщалось, что грузовое судно «Герои Арсенала» затонуло в акватории Черного моря 19 апреля. В 03:54 оно подало сигнал SOS, находясь в 14 морских милях от берега. После этого судно исчезло с радаров. На борту находилось 12 членов экипажа, среди них девять граждан Украины, двое граждан России и один гражданин Грузии. Сухогруз имел флаг Панамы, не был приписан ни к одному украинскому порту.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что на борту судна «Герои Арсенала» находились девять украинцев. Накануне, 20 апреля, в МИД Украины заявили, что один украинец, спасенный с судна «Герои Арсенала», находился в консульстве Украины в России в Ростове-на-Дону, его состояние было удовлетворительным.