Российский активист Дадин требует компенсацию за незаконное осуждение

В России оппозиционный активист Ильдар Дадин потребовал пять миллионов рублей (около 88 тысяч долларов) компенсации за незаконное уголовное преследование по статье о неоднократном нарушении правил проведения акций, сообщила адвокат Ксения Костромина.

Она уточнила, что заявление подано в Железнодорожный суд Москвы.

На прошлой неделе Федеральная служба исполнения наказаний России официально извинилась перед Дадиным в связи с отменой приговора. В письме ведомства говорилось, что активист может рассчитывать на возмещение убытков.

26 февраля Ильдар Дадин вышел на свободу из колонии, где он отбывал наказание по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий, но был оправдан решением Верховного суда России и получил право на реабилитацию.

Ильдар Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 Уголовного кодекса России (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В декабре 2015 года он был признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы, впоследствии наказание было уменьшено до 2,5 года.