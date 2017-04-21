Песков о решении суда ООН по Меджлису: «что не запрещено, то разрешено»

Общественные организации крымских татар могут действовать в России, если речь не идет об экстремистских проявлениях. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 21 апреля журналистам, комментируя решение Международного суда ООН в Гааге по иску Украины, сообщает ТАСС.

«Фактически никаких ограничений для функционирования общественных организаций граждан России – крымских татар – нет. Существуют различные экстремистские проявления, экстремистские организации и, как и везде в России, экстремистские проявления будут преследоваться по закону», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли разрешена деятельность Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму.

Песков добавил, что «все, что не запрещено, оно разрешено – и общественная деятельность, и политическая, и иная, здесь никаких проблем нет».

26 апреля 2016 года подконтрольный России Верховный суд аннексированного Крыма запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова. Защита Меджлиса направила апелляцию в Верховный суд России. Однако 29 сентября 2016 года Верховный суд России отклонил эту апелляцию, подтвердив запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Мировое сообщество выразило решительный протест в связи с такими действиями российских властей.

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд, в частности, обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.

В январе Украина подала иск в Международный суд против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.