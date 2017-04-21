Музыкант Олег Скрипка пояснил свои слова о гетто и украинском языке

Украинский музыкант Олег Скрипка заявляет, что его слова о гетто, которые спровоцировали критику в соцсетях, извратили. Об этом певец написал на своей странице в Facebook.

«Мое высказывание, из которого жонглеры словами и содержательные «патологоанатомы» выдернули и препарировали слово «гетто», достаточно однозначно... Считаю, что наше государство должно предоставить украинцам больше возможностей овладеть родным языком. Но, если часть граждан не способны его изучить, то они сами себя обрекают на асоциальную перспективу... Я предлагаю помогать русскоязычным украинцам, предоставляя им образовательную поддержку», – написал Олег Скрипка в социальной сети.

Полная запись разговора Олега Скрипки со студентами обнародована на сайте радио Skovoroda, которое транслировало встречу.

«Когда мы рассказываем, что мир должен быть разнообразным – и французский, и казахский, любой, кроме украинского. Мы готовы все говорить, только не учить украинский. Есть две причины, почему мы не хотим учить украинский язык. Одна – низкий IQ, дебилы. Люди с низким IQ – это дебилы. Если они дебилы, пусть пройдут комиссию, у них низкий IQ, тогда мы освободим их от этого «сложного» долга выучить государственный язык. Они просто неспособны – тогда сделать гетто, и мы будем помогать им как волонтеры», – сказал он во время встречи со студентами в конце прошлого года.

20 апреля издание «Украинская правда. Жизнь» обнародовало материал под названием «Олег Скрипка: Для людей, которые не могут выучить язык, нужно создать гетто». В материале указали, что открытое интервью со Скрипкой произошло во время зимней «Школы журналистики «Украинской правды». Этот материал вызвал волну возмущения.