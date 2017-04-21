Керченская переправа приостановила работу из-за шторма

Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за плохих погодных условий. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба оператора переправы – ООО «Морская дирекция».

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий», – сказано в сообщении.

Также из-за плохой погоды с утра 21 апреля временно остановили движение пассажирских катеров в Севастопольской бухте.

В Крыму с 19 апреля наблюдается резкое ухудшение погодных условий: усилился ветер, местами идет снег. В крымском управлении МЧС России объявили штормовое предупреждение на полуострове.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.