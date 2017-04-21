Два гражданина России пытались накануне, 20 апреля, проехать через админграницу из аннексированного Крыма на материковую Украину без необходимых документов. При этом они хотели подкупить сотрудника Госпогранслужбы Украины. Об этом сообщают на сайте Херсонской ОГА.

«Вчера в контрольный пункт «Чонгар» прибыли двое граждан Российской Федерации. Направлялись иностранцы из оккупированного Крыма в Запорожье. Во время пограничного контроля военнослужащие установили, что у них нет необходимых документов для пересечения админграницы с ВОТ АР Крым. С целью улаживания вопроса беспрепятственного пропуска на материковую Украину, иностранцы предложили пограничнику взятку в размере 200 гривен каждый. От неправомерного вознаграждения военнослужащий отказался», – сказано в сообщении.

Пограничники сообщили в Национальную полицию о выявлении признаков уголовного правонарушения по ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), уточнили в пресс-службе.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».