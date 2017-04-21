Наталья Поклонская открывает в Крыму общественную приемную

Депутат Госдумы России, российский экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская объявила о намерении открыть в Крыму общественную приемную. Об этом Поклонская сообщила 21 апреля на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, приемная будет находиться в Евпатории, открытие состоится 4 мая.

«Предварительная запись не требуется. Этот прием будет уже девятым с начала моей работы в Госдуме… Личные приемы в Евпатории теперь будут регулярными, мы будем стараться анонсировать их минимум за три дня. В остальное время в приемной будут работать мои помощники, через которых можно будет передать обращения», – отметила Поклонская.

Наталья Поклонская утверждает, что с начала созыва Госдумы России рассмотрела более двух тысяч обращений граждан и организаций.

«По результатам направленных запросов органами прокуратуры отменено более 100 незаконных процессуальных решений, возбуждено и расследуется четыре уголовных дела, внесено 28 документов прокурорского реагирования об устранении выявленных нарушений закона и прав граждан. Кроме того, прокурорами в суды заявлены три исковых заявления в интересах граждан льготной категории для восстановления прав на получение жилья», – говорится в сообщении.

Выборы в Госдуму седьмого созыва прошли 18 сентября 2016 года на территории России и аннексированного Крыма, это вызвало резкую критику Украины и стран Запада. Ряд стран, включая США, Канаду, Францию, Швецию, Великобританию, Германию, Чехию, Турцию, отказались признавать законность выборов на территории аннексированного Крыма. МИД Польши поставил под сомнение законность парламентских выборов в Госдуму России в целом. Верховная Рада Украины 20 сентября приняла постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы России седьмого созыва.