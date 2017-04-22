Катарская компания Premium Construction хочет построить на территории аннексированного Крыма крупный отель. О таких планах руководство компании объявило на экономическом форуме в Ялте, сообщают 21 апреля на сайте форума.

В сообщении говорится, что на мероприятии компания подписала с «Деловым и культурным центром» Крыма, а также российской администрацией Ялты «меморандум о взаимопонимании».

«Аль Саади Нассри (управляющий партнер компании Premium Construction – КР) изъявил желание реализовать здесь крупный инвестиционный проект – строительство крупного гостиничного комплекса с конгресс-холлом. Общая сумма инвестиций – до 100 млн долларов. Наша задача сейчас – подыскать подходящий земельный участок в береговой зоне площадью от 5 до 19 гектаров», – сказал после подписания подконтрольный Кремлю глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

Ежегодно весной подконтрольные Кремлю власти аннексированного Россией Крыма проводят в Ялте экономический форум, который называют международным, приглашая к участию представителей различных стран мира. Через визиты иностранцев нынешние власти полуострова стремятся легализовать «российский» статус полуострова. В 2017 году форум проходит с 20 по 22 апреля.

В связи с запланированным на апрель проведением экономического форума в Ялте Прокуратура АРК призвала МИД Украины проинформировать представителей иностранных государств о правилах въезда на территорию аннексированного Крыма, а также об ответственности за нарушение украинского законодательства.

МИД Украины направил России ноту протеста из-за экономического форума в Ялте. Спикер МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию об участии в «Ялтинском международном экономическом форуме» иностранных представителей, чтобы впоследствии привлечь их к ответственности.