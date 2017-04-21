Напавший на ФСБ в Хабаровске украл оружие из тира и застрелил инструктора

В России напавший на приемную управления ФСБ в Хабаровске до этого украл оружие из местного стрелкового клуба, сообщают российские СМИ.

В ФСБ рассказали, что утром преступник застрелил инструктора клуба, после чего похитил карабин и два пистолета. Из этого оружия он позже открыл стрельбу в здании спецслужбы. В результате нападения погиб сотрудник ФСБ и посетитель, гражданин одной из стран СНГ. Еще один посетитель был ранен. Преступника убили в перестрелке.

Источник российского «Интерфакса» в правоохранительных органах ранее сообщал, что в налете на стрелковый клуб участвовали несколько человек. По информации агентства, один из них задержан. Источники РБК утверждают, что из тира было похищено все оружие. ​

Собеседники агентства в спецслужбах сообщили, что в приемной ФСБ были убиты сотрудник отдела по борьбе с терроризмом и переводчик с азербайджанского. Нападавший якобы выманил их на улицу, пообещав передать сведения об экстремистах.

По версии следствия, стрельбу открыл житель Хабаровского края 1999 года рождения. В ФСБ заявили, что он был «связан с неонацистской группой».