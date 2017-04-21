Прокуратура АРК совместно с Главным управлением СБУ в АРК закончила специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении гражданки Украины, которую обвиняют в призывах к отделению Крыма и содействии его оккупации. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

«23 февраля 2014 года указанное лицо, понимая противоправность умышленных действий, находясь на митинге, публично призывала людей к участию 16 марта 2014 года в незаконном так называемом «общекрымском референдуме» по вопросам отделения полуострова от Украины и присоединения его к Российской Федерации как самостоятельного субъекта», – сказано в сообщении.

В прокуратуре АРК добавили, что участие женщины в митинге, ее призывы к непризнанию государственной власти Украины и обязательном участии крымчан в «референдуме» подтвердила экспертиза видеоматериалов, а также показания свидетелей.

«Во время досудебного расследования было получено достаточно доказательств для направления в суд для рассмотрения обвинительного акта в отношении указанного лица по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повлекшие тяжкие последствия)», – добавили в пресс-службе.

Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Комментариев обвиняемой или ее адвокатов нет.

Накануне, 20 марта, в Прокуратуре АРК сообщили об завершении специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении гражданина Украины, которого также подозревают в призывах к участию и подготовке незаконного референдума в Крыму. Обвинительный акт направили в суд.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.