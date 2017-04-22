В «Федеральном агентстве по туризму России» (Ростуризм) анонсируют в 2017 году введение более 50 субсидированных авиамаршрутов между аннексированным Крымом и регионами соседней России. Об этом 21 апреля на экономическом форуме в Ялте заявил заместитель руководителя Ростуризма Алексей Конюшков, сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.

«Несмотря на то, что остается еще много вопросов, требующих грамотных решений, мы уже можем наблюдать положительную динамику в развитии туристической сферы на полуострове. Так, подходя к вопросу об устранении транспортных ограничений, стоит отметить, что уже в этом году будет расширена география авиасообщений между Крымом и другими регионами (соседней России – КР), появятся более 50 новых субсидированных маршрутов», – сказал Конюшков.

Накануне сообщалось об иске Прокуратуры АРК к российской авиакомпании о взыскании более 10 млн гривен за полеты в аннексированный Крым.

После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил, поэтому авиакомпании могут быть подвергнуты международным санкциям со стороны Украины и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

На данный момент авиаперелеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.