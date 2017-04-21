После вмешательства СМИ, в СИЗО Крыма изменилось отношение к Евгению Панову – родные

После вмешательства СМИ и украинского омбудсмена, к украинцу Евгению Панову, которого удерживают в СИЗО Симферополя, изменилось отношение. Об этом 21 апреля в комментарии Крым.Реалии заявил брат Панова, Игорь Котелянец.

«Сейчас он уже сам ходит, правда у него болит спина. Женя говорит, что к нему стали внимательнее относится. Здесь большую роль играет публичность. Когда его увозили из Симферополя, это был один уровень публичности, тогда все было можно. Сейчас, когда дело стало более громким на международном уровне, к Жене относятся как к политзаключенному, ему стали колоть обезболивающие уколы», – отметил Котелянец.

По его словам, после публикаций в СМИ о том, что к Панову в камеру подселили больного туберкулезом заключенного, эту проблему также удалось решить.

«Как только нам об этом стало известно, очень оперативно сработала Валерия Лутковская (омбудсмен Украины – КР). Она сразу же подготовила обращения по этому поводу к своей коллеге из России Татьяне Москальковой. В Крыму об этом узнали из средств массовой информации. Больше никакого человека в камере нет. Они (сотрудники СИЗО – КР) сделали вид, будто его и не было. Удалось за три дня эту проблему решить. Как видим, публичность работает», – добавил Котелянец.

10 августа 2016 года ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных, в том числе Евгения Панова, некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в Крым. По мнению адвокатов, такой шаг российских силовиков связан с желанием усложнить процессуально защиту подозреваемых, так как сформировавшаяся группа адвокатов находится в Москве, а перевод подзащитных вызовет ряд усложнений.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их «провокацией» российских спецслужб.