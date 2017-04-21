Суд Амстердама получил апелляцию от крымских музеев по «золоту скифов» – СМИ

Апелляционный суд Амстердама получил апелляцию от крымских музеев на решение суда по «скифскому золоту». Об этом сообщает 21 апреля российское агентство ТАСС со ссылкой на представителя апелляционного суда Рона ван Леувена.

«Мы получили апелляцию 28 марта. Но дата общественных слушаний по этому делу пока не назначена», – цитирует ван Леувена издание.

Как сообщается, информация о дате проведения заседания может стать известна через несколько месяцев.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил вернуть экспонаты выставки «Крым: золото и тайны Черного моря», привезенные на выставку в музей Алларда Пирсона из музеев Крыма еще до оккупации полуострова, украинскому государству. Представители крымских музеев дали знать, что обжалуют это решение. В Киеве ожидают, что экспонаты вернутся в Украину до конца следующего года, после завершения всех разбирательств. Как заявляли ранее в Киеве, эти экспонаты в будущем вернут в Крым после деоккупации полуострова.

После аннексии Крыма украинские власти заявили, что артефакты являются не собственностью музеев, а принадлежат государству Украина. В свою очередь крымские музеи настаивали на том, чтобы ценности вернули им. При этом музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

Четыре крымских музея подали в суд Амстердама коллективный иск к музею Алларда Пирсона, в котором потребовали вернуть коллекцию в Крым.