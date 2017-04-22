Результат президентских выборов во Франции не повлияет на отношения с Россией – эксперт

Собственный корреспондент журнала «Український тиждень» во Франции Алла Лазарева полагает, что отношения между Парижем и Москвой после президентских выборов во Франции кардинально меняться не будут. Такое мнение Лазарева высказал в эфире Радио Крым.Реалии.

Журналистка пояснила, что внешнюю политику Франции формирует не только президент, но и другие органы государственной власти

«Система противовесов должна сработать. Какой бы ни был пророссийский президент, он обязан согласовывать свои действия с парламентом. Он должен договариваться с оппозицией, потому что оппозиция все равно будет сильной и более-менее разделенной на правых и левых. То есть, президент не будет делать то, что ему заблагорассудится», – подчеркнула Лазарева.

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В воскресенье 23 апреля во Франции стартует первый раунд президентских выборов. Из пяти основных кандидатов на пост главы государства во второй тур предвыборной гонки выйдут только четверо.

Основными кандидатами на пост президента Франции считаются Эммануэль Макрон, Франсуа Фийон и Марин Ле Пен. Двое из этих кандидатов часто прибегали к пророссийской риторике в своих предвыборных выступлениях.

Накануне республиканец Фийон заявил, что Крым – это «исторически российский регион», а все попытки надавить на Москву не принесут результата.

В январе Ле Пен заявила, что намерена признать аннексированный Крым российской территорией в случае своей победы на выборах. Она считает, что непризнание результатов так называемого референдума в Крыму международным сообществом вызывает у нее сожаление.

Эммануэль Макрон, в свою очередь, в ходе дебатов утверждал, что Франция не должна сближаться с Россией.

Второй тур выборов во Франции, если потребуется, состоится 7 мая.