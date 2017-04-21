Суд начал избирать меру пресечения для Переломы по делу экс-депутата Мартыненко

Соломенский районный суд Киева начал избирать меру пресечения для бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода, первого заместителя председателя правления «Нафтогаза Украины» Сергея Переломы в деле нанесения ущерба государственному предприятию «Восточный горно-обогатительный комбинат».

Судья Александр Бобровник начал рассматривать ходатайство об аресте Переломы во время перерыва в заседании в отношении Николая Мартыненко, который также является задержанным по делу о предприятии «Восточный горно-обогатительный комбинат».

Адвокаты экс-депутата, которые также являются защитниками Переломы, заявили отвод судье Бобровник. По мнению защиты Мартыненко, судья является предубежденным.

Прокуроры это ходатайство не поддержали.

В прокуратуре ранее заявляли, что будут просить суд избрать для Переломы меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 100 млн гривен.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали 20 апреля второго фигуранта по делу нанесения ущерба государственному предприятию «Восточный горно-обогатительный комбинат» – Сергея Перелому. Задержанного подозревают «в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 («Создание преступной организации»), ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

Ранее 20 апреля детективы НАБУ по этим же статьям Уголовного кодекса и по этому же делу задержали бывшего народного депутата от фракции «Народный фронт» Николая Мартыненко.

Сам Николай Мартыненко отвергает обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины, называя их политически мотивированными.