Зейтуллаев в последнем слове назвал обвинения «вымышленными и искаженными»

Фигурант «дела Хизб ут-Тахрир» крымчанин Руслан Зейтуллаев во время своего последнего слова в суде заявил, что не признает своей вины и назвал обвинения, выдвинутые против него, «вымышленными и искаженными». Об этом сообщает 21 апреля корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк из российского Ростова-на-Дону.

«Свою вину в инкриминируемом мне преступлении за два с лишним года я не признал и не признаю, потому что грош цена этому обвинительному заключению. Каждый факт, изложенный в нем (в заключении – КР) либо вымышлен, либо искажен настолько, что это видно даже обыкновенному обывателю», – заявил Зейтуллаев.

Он добавил, что в его случае не работает понятие «презумпция невиновности», согласно которому любой обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его вина не будет доказана.

«Он может продолжить заниматься преступной деятельностью», – такие умозаключения следователя, прокурора или суда приводят меня в замешательство. Как я могу заниматься преступной деятельностью, если моя вина на данном этапе еще не доказана? Зачем тогда все эти заседания, если вы и так считаете, что я преступник?» – добавил Зейтуллаев.

Руслан Зейтуллаев объявил бессрочную голодовку 4 апреля в ходе заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Он выдвинул к российским властям ряд требований: прекратить уголовное преследование крымских татар по статьям «терроризм» и «экстремизм», допустить к нему в СИЗО представителей МИД Украины, а также освободить других фигурантов севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир».

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическим сообществом» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивают на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».