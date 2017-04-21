Глава Пентагона уверен в наличии химического оружия в Дамаске

Министр обороны США Джеймс Маттис выражает уверенность, что у власти Сирии имеется химическое оружие.

«Это нарушение резолюции Совета безопасности ООН, но это следует урегулировать дипломатическим путем. Для них будет глупо попробовать использовать его еще раз. Мы дали это ясно понять во время ударов», – заявил Маттис 21 апреля на совместной пресс-конференции с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом в Тель-Авиве.

Либерман, со своей стороны, заявил, что Израиль располагает достоверной информацией о применении химического оружия режимом президента Сирии Башара аль-Асада против сирийских повстанцев.

Во время возможной химической атаки 4 апреля в подконтрольном сирийским повстанцам городе Хан-Шейхуне погибли по меньшей мере 87 человек.

Дамаск и Москва, главный союзник Асада в шестилетнем сирийском конфликте, утверждают, что токсичный газ появился в атмосфере, когда авиация правительственных сил попала по складу антиправительственных повстанцев. Эти утверждения отрицают США и другие страны.

Ночью 7 апреля военные США атаковали десятками крылатых ракет «Томагавк» аэродром сирийских правительственных войск на западе Сирии. Таким был ответ на атаку в Хан-Шейхуне, в которой Запад обвиняет режим аль-Асада. Союзники Вашингтона в НАТО и в регионе выразили поддержку действиям США в Сирии. Россия назвала эти действия актом агрессии.