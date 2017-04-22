МВД Украины: 16 тыс. силовиков будут обеспечивать правопорядок во время «Евровидения-2017»

В Киеве во время проведения международного песенного конкурса «Евровидение-2017» правопорядок будут обеспечивать 16 тысяч силовиков, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

«К обеспечению правопорядка во время «Евровидения» будут привлечены 16000 работников Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы», – говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что личный состав правоохранительных подразделений переведен на усиленный режим работы до 14 мая включительно.

После взрыва 3 апреля в метро Санкт-Петербурга в России, в результате которого погибли 15 человек, в Киеве решили усилить меры безопасности в метрополитене до 15 мая.

Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Украину в этом году на «Евровидении» будет представлять группа А. Тorvald с песней Time.