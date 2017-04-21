Суд отказал в отводе судьи, рассматривающего ходатайство о мере пресечения Мартыненко

Соломенский районный суд Киева отказал в отводе судьи Александра Бобровника, который рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения бывшего народного депутата от фракции «Народный фронт» Николая Мартыненко.

Соответствующее решение принято в связи с отсутствием оснований для отвода судьи Бобровника.

Ходатайство об отводе судьи подали адвокаты Мартыненко, прокуратура возразила против удовлетворения этого ходатайства на данном этапе заседания. Суддя Бобровник недавно рассматривал ходатайство антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения отстраненному от должности председателя Государственной фискальной службы Роману Насирову. Защита Мартыненко, среди прочего, заявила, что Бобровник рассматривает все ходатайства, поданные САП, что, по мнению адвокатов, свидетельствует о предвзятости судьи.

20 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Николая Мартыненко по делу о нанесении ущерба государственному предприятию «Восточный горно-обогатительный комбинат». Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения. Прокуратура требует для экс-депутата ареста на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн гривен.

Его подозревают по статьям «создание преступной организации», «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору».

Сам Николай Мартыненко отвергает обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины.