ГПУ: в Борисполе силовики задержали одного из заместителей гендиректора «Одесского НПЗ»

В Борисполе правоохранители задержали одного из заместителей гендиректора компании «Одесский НПЗ» (Одесский нефтеперерабатывающий завод – КР). Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Сегодня, 21 апреля, на основании постановления Приморского районного суда Одессы в Борисполе ... задержан один из заместителей генерального директора ОАО «Одесский НПЗ», который отвечал за организацию фиктивного вывоза нефтепродуктов через нефтеперерабатывающий завод», – написала Сарган на своей странице в Facebook .

По данным следствия, под его руководством на НПЗ был оформлен фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через ООО «Лагуна-Рени» более 700 000 тонн светлых нефтепродуктов, которые «фактически реализованы подконтрольными преступной организации фиктивными предприятиями на территории Украины без уплаты обязательных таможенных платежей и сборов».

В результате этих действий в государственный бюджет не поступило налогов на сумму более 2,1 миллиарда гривен, добавила Сарган.

В Генпрокуратуре Украины отмечают, что задержанному сообщено о подозрении в участии в преступной организации, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и служебном подлоге.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.