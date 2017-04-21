Прокуратура АРК будет перенимать опыт расследований военных преступлений в Грузии

Представители Прокуратуры Автономной Республики Крым и руководитель ведомства Гюндуз Мамедов намерены перенимать опыт расследований военных преступлений у грузинских коллег, Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры АРК 21 апреля.

Как сообщается, украинские прокурор осуществили визит в Главную прокуратуру Грузии, где обсудили практические вопросы сотрудничества с Международным уголовным судом.

«Прокуратура Автономной Республики Крым будет внедрять в своей работе положительный опыт грузинских коллег и новые подходы при расследовании преступлений, совершаемых на временно оккупированной территории полуострова Крым», – отметил Гюндуз Мамедов.

Представители Прокуратуры АРК обсудили с представителями Главной прокуратуры Грузии особенности расследования военных преступлений, обратили внимание на основные ошибки, которые допускают следователи при расследовании преступлений указанной категории, отметили в пресс-службе.

Особое внимание уделили обсуждению источников получения доказательной базы в расследовании военных преступлений и результатов рассмотрения обращений в Международный уголовный суд, сообщили в ведомстве.