Генпрокуратура Украины инициирует процедуру потери гражданства народным депутатом Андреем Артеменко, который ранее якобы передал экс-советнику президента США Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией, включающий аренду аннексированного Крыма. Об этом сообщает 21 апреля пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

«В ходе расследования уголовного производства по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 111 УК (государственная измена), было собрало достаточно документов, которые указывают, что Артеменко получил гражданство Канады и имеет паспорт гражданина Канады. Государственная миграционная служба после полученных от ГПУ материалов может обратиться к президенту с просьбой лишить народного депутата Артеменко гражданства Украины», – написала Сарган в Facebook.

19 февраля издание The New York Times сообщило, что член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Этот план, в частности, предусматривал проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на срок от 50 до 100 лет, а также предусматривал вывод российских войск с территории Украины. По данным издания, этот план получил поддержку в Москве.

Артеменко затем исключили из фракции Радикальной партии Олега Ляшко в Верховной Раде.

После заявлений Артеменко Прокуратура АРК открыла уголовное производство о госизмене.