Найем намерен в США рассказать об Олеге Сенцове

Народный депутат Украины Мустафа Найем намерен принять участие в мероприятиях, приуроченных к награждению Олега Сенцова премией Барбары Голдсмит «Свобода писать». Мероприятия пройдут в США. Об этом Найем написал 22 апреля на своей странице в Фейсбуке.

«Следующие четыре дня я, вместе с двоюродной сестрой Олега –Натальей Каплан и членом Харьковской правозащитной группы Галиной Койнаш проведу в Нью-Йорке и Вашингтоне. В эти четыре дня я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы как можно большее количество людей узнали о том, кто такой украинец, крымчанин Олег Сенцов и о какое огромное значение имеют его мужество, воля и пример для Украины в эти дни», – отметил Найем.

Он добавил, что за тридцать лет победителями премии «Свобода писать» становились 42 лауреата, 37 из которых были освобождены в течение 18 месяцев после награждения.

«Так получилось, что я не знаю Олег лично, не был с ним знаком, когда он был на свободе, но очень надеюсь, что эта закономерность окажется правдивой, и уже скоро я смогу лично пожать ему руку», – подытожил украинский депутат.

25 августа 2015 года Северокавказский окружной военный суд России приговорил Олега Сенцова, украинского кинорежиссера из Симферополя, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в причастности к терроризму. Сообщником Сенцова российские следователи назвали крымского активиста Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Александр Кольченко, как и Олег Сенцов, своей вины не признают. Правозащитные организации считают обвинения необоснованными и политически мотивированными.