Суд по делу Мартыненко перенесли на утро 22 апреля

Соломенский районный суд Киева перенес заседание по избранию меры пресечения бывшему народному депутату Украины из фракции «Народный фронт» Николаю Мартыненко на утро 22 апреля.

Такое решение приняли в ночь на субботу по просьбе прокуроров, о чем сообщил корреспондент Радіо Свобода из зала суда.

Накануне Соломенский районный суд Киева отказал в отводе следователя судьи Александра Бобровника, рассматривающего ходатайство об избрании меры пресечения Николаю Мартыненко.

20 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Николая Мартыненко по делу о нанесении ущерба государственному предприятию «Восточный горно-обогатительный комбинат». Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения. Прокуратура требует для экс-депутата ареста на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн гривен.

Его подозревают по статьям «создание преступной организации», «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору».

Сам Николай Мартыненко отвергает обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины.