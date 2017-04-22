В Крыму сообщают о начале закладки фундамента Соборной мечети

В Симферополе состоялась торжественная церемония закладки фундамента здания Соборной мечети. Об этом 22 апреля сообщает крымское информационное агенство «РИА Новости Крым».

«Сейчас идет закладка фундамента основного здания – здания мечети – 1,9 тысячи кубических метров будет уложено под фундамент этого здания. Само здание рассчитано на 2,6 тысячи человек молящихся, плюс внутренний двор на 800 человек – в праздничные дни обычно бывает больше людей», – рассказал директор компании ООО «Индустрия развития», которое является генподрядчиком строительства, Энвер Эмираджиев.

В свою очередь подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов, отметил, что строительство Соборной мечети имеет большое значение для все крымских мусульман.

«Объект будет украшением Симферополя и Крыма. Я думаю, что для всех мусульман Крыма это знаковое событие», – заявил Аксенов.

Строительство Соборной мечети стартовало 25 сентября 2015 года. Она строится на южной возвышенности города, в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, она будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров.

ДУМКС после аннексии Крыма Россией в 2014 году перестал координировать свои действия с Меджлисом. На заседании координационного совета Всемирного конгресса крымских татар 16 – 17 января в Геническом районе Херсонской области решено создать Муфтият на материковой части Украины. 19 ноября 2016 года представители 14 религиозных крымскотатарских общин на съезде в Киеве создали муфтият. Муфтием был избран Айдер Рустамов, который возглавляет Комитет духовных ценностей мусульман при правлении Землячества крымских татар Киева.