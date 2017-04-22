Суд в Киеве продолжил избирать меру пресечения экс-депутату Мартыненко (трансляция)

Соломенский районный суд Киева в субботу, 22 апреля, возобновил заседание по избранию меры пресечения бывшему депутату Верховной Рады Украины Николаю Мартыненко. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Накануне Соломенский районный суд Киева отказал в отводе следователя судьи Александра Бобровника, рассматривающего ходатайство об избрании меры пресечения Николаю Мартыненко.

20 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Николая Мартыненко по делу о нанесении ущерба государственному предприятию «Восточный горно-обогатительный комбинат». Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения. Прокуратура требует для экс-депутата ареста на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн гривен.

Его подозревают по статьям «создание преступной организации», «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору».

15 депутатов и 4 украинских министра заявили, что готовы взять Мартыненко на поруки.

Сам Николай Мартыненко отвергает обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины.