Россельхознадзор второй раз не пропустил в Крым мартышку и дикобраза

За минувшую неделю инспекторы Россельхознадзора не пропустили в Крым около 223 кг продуктов, двух собак, четырех котов и диких животных, среди которых дикобраз и мартышка, которых, по сообщению ведомства, пытались повторно ввезти на территорию полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«В сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 62 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 54,4 кг мяса птицы, 12,3 кг свинины, 49,5 кг сала, 15,3 кг готовой молочной продукции, 10 кг рыбной продукции и морепродуктов, 4,2 кг крольчатины, 7,4 кг говядины, 8,1 кг продукции пчеловодства и мёда, 786 яиц. Кроме того, в Крым повторно пытались ввезти дикобраза и зеленую мартышку из не благополучной по африканской чуме свиней Николаевской области Украины, а также 2 собак и 4 котов без ветеринарных сопроводительных документов», – говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве добавили, что продукцию и животных возвратили на территорию материковой Украины.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.