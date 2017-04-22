Афганистан: количество погибших в результате нападения на военную базу превысило 100 человек

Число погибших в результате нападения талибов на военную базу на севере Афганистана превысило 100 человек, еще более 150 человек ранены. Об этом 22 апреля сообщает Радіо Свобода.

По данным Министерства обороны Афганистана, нападение на базу в провинции Балх 21 апреля совершили 10 боевиков, переоделись в афганскую военную форму. Двое из них были смертниками и подорвали себя, остальные открыли огонь по военным, когда те как раз выходили из мечети на территории базы. Все нападавшие убиты.

Радикальное исламистское движение «Талибан» уже взяло ответственность за нападение. В движении заявляют, что четверо из нападавших были военными, служивших на базе в Балхе, однако эта информация не подтверждена.

Данные о количестве погибших уточняются.



