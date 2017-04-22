Из горящей пятиэтажки в Евпатории спасли мужчину – МЧС

В Евпатории 22 апреля на пожаре спасли 46-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС России по Крыму.

«По прибытию на место происшествия стало известно что пожар произошел на кухне квартиры и сопровождался сильным задымлением. Личный состав оперативно приступил к тушению огня. Одновременно с этим была проведена разведка на месте ЧП, в результате которой стало известно, что в помещении есть пострадавшие», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что спасатели вывели из горящего помещения 46-летнего мужчину. От медицинской помощи пострадавший отказался.

В середине апреля подконтрольное Кремлю Министерство экологии и природных ресурсов Крыма установило сроки пожароопасного сезона 2017 года – с 1 апреля по 15 ноября.