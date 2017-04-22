Более тысячи севастопольских пенсионеров получат льготы на жилье и прибавку к пенсии

В Севастополе 18 апреля приняли закон «о статусе жителей осажденного Севастополя». Согласно этому документу 1300 севастопольцев получат льготы на жилье и прибавку к пенсии. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Севастопольцы, которые подтвердили свое проживание в городе во время его обороны – с 30 октября 1941 по 4 июля 1942 года, будут ежемесячно дополнительно к пенсии получать по 2 638 рублей, (более 1000 грн – КР). Все члены семьи, проживающие с льготниками, получили скидку на жилье в размере 50%.

Представители ветеранских организаций считают, что принятию местного закона о льготах жителям осажденного Севастополя способствовал скандальный случай с прошлогодним парадом в День победы. Тогда жителям осажденного Севастополя не нашлось места в колонне.

Руководители других ветеранских организаций намерены теперь также активно добиваться своих льгот. Но, по словам представителя руководства города, «денег на всех ветеранов может не хватить».