Полицейским, который избил украинского активиста из Крыма Игоря Мовенко оказался бывший сотрудник подразделения особого назначения МВД Украины «Беркут» Владимир Суходольский, который в 2014 году изменил присяге и служит в российской полиции. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на сайт российского МВД по Крыму.

Отмечается, что сейчас Суходольский является действующим сотрудником российского спецподразделения ОМОН «Беркут», занимается боевыми видами спорта.

«Также известно, что жена «беркутовца» Суходольского – «следователь» следственного отдела ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя Галина Суходольская. Таким образом, вполне вероятно, что Суходольский и его супруга используют свое служебное положение, чтобы нападавший не понес ответственности», – говорится в сообщении.

Крымчанина Игоря Мовенко 16 декабря 2016 года задержали и увезли в управление ФСБ в Севастополе.

В сети YouTube 9 сентября появилось видео, снятое на месте происшествия женой потерпевшего. По ее словам, Игоря Мовенко избил мужчина из-за символики украинского батальона «Азов», наклеенной на велосипед крымчанина.

Врачи диагностировали у Игоря Мовенко открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, перелом челюсти, закрытый перелом костей носа, контузию глазного яблока и другие травмы.

В подконтрольном Кремлю Гагаринском районном суде Севастополя состоялось заседание, на котором Игоря Мовенко оштрафовали на две тысячи рублей.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.