Климкин: Украина удвоит усилия, чтобы собрать доказательства для суда в Гааге

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина удвоит усилия по сбору доказательств, которые подтвердят финансирование Россией боевиков на Донбассе. Об этом говорится в заявлении Климкина, сообщает Радіо Свобода.

«В определенный срок они (доказательства – КР.) будут представлены Международному суду. Судебное решение только усилило нашу решимость добиться привлечения России к ответственности за ее преступления мирового масштаба, совершенные за последние три года на территории Украины», – отметил министр.

Климкин также добавил, что Украина довольна решением суда в пользу временных мер по Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

«Мы приветствуем четкое предписание о том, что Россия должна отказаться от политики расовой дискриминации, в частности в отношении этнических крымских татар и украинцев. В течение последних трех лет Украина приложила немало усилий, чтобы защитить права граждан Украины на оккупированном Москвой Крымском полуострове», – добавил Климкин.

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд, в частности, обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.

В январе Украина подала иск в Международный суд против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.