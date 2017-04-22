Ахтем Чийгоз: протест Зейтуллаева вызывает глубокое уважение и гордость

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз из Симферопольского СИЗО передал обращение Руслану Зейтуллаеву, который более двух недель держит голодовку в российском Ростове-на-Дону. Чийгоз заявил, что протест Зейтуллаева вызывает глубокое уважение и гордость.

Текст обращения на своей странице в Фейсбуке разместил крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«Руслан, ты являешься примером для всей нашей молодежи в борьбе за свою честь, достоинство и свободу нашего народа. Встав на этот путь мы четко осознаем, что с нами может произойти. Мы можем погибнуть, отстаивая свою позицию, и самое главное, показывая истинную сущность нашего народа – мы никогда не были рабами, крепостными, мы не искали лучшей жизни вне своей Родины и не торговали честью и достоинством своего народа в угоду личного благополучия. В такой форме протест вызывает глубокое уважение и гордость не только у наших соотечественников», – заявил Чийгоз.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

Руслан Зейтуллаев объявил бессрочную голодовку 4 апреля в ходе заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Он выдвинул к российским властям ряд требований: прекратить уголовное преследование крымских татар по статьям «терроризм» и «экстремизм», допустить к нему в СИЗО представителей МИД Украины, а также освободить других фигурантов севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир». Накануне Зейтуллаев заявил, что не прекратит голодовку до момента оглашения ему приговора.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическим сообществом» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивают на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».