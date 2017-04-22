Крымчан предупредили о заморозках в ближайшие три дня

В Крыму с 23 по 25 апреля ожидаются заморозки. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23, 24, 25 апреля ночью и утром в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки от 0 до 3 градусов мороза», – отметили в ведомстве.

Накануне работу Керченской паромной переправы приостановили из-за плохих погодных условий. Также из-за плохой погоды с утра 21 апреля временно остановили движение пассажирских катеров в Севастопольской бухте.

В Крыму с 19 апреля наблюдается резкое ухудшение погодных условий: усилился ветер, местами идет снег. В крымском управлении МЧС России объявили штормовое предупреждение на полуострове.