Экс-депутата Мартыненко отпустили на поруки

Соломенский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о взятии под стражу бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко и постановил отпустить его на поруки. Об этом 22 апреля сообщает Радіо Свобода.

Соответствующее решение огласил судья Александр Бобровник.

Согласно решению суда, Мартыненко отпускают под личное обязательство ряда депутатов, а также министра молодежи и спорта Игоря Жданова и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры.

Радіо Свобода вело прямую трасляцию судебного заседания.

Накануне Соломенский районный суд Киева отказал в отводе следователя судьи Александра Бобровника, рассматривающего ходатайство об избрании меры пресечения Николаю Мартыненко.

20 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Николая Мартыненко по делу о нанесении ущерба государственному предприятию «Восточный горно-обогатительный комбинат». Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения. Прокуратура требует для экс-депутата ареста на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн гривен.

Его подозревают по статьям «создание преступной организации», «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору».

15 депутатов и 4 украинских министра заявили, что готовы взять Мартыненко на поруки.

Сам Николай Мартыненко отвергает обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины.