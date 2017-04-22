Украинские пограничники пресекли перевозку патронов в Крым – Госпогранслужба

Пограничники Бердянского отряда в рамках осуществления мероприятий по обеспечению безопасности пресекли перевозку патронов с материковой Украины на территорию Крыма. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

«Во время пограничного контроля транспортного средства, который направлялся в аннексированный Крым, служебная собака в «бардачке» автомобиля «Land Rover» обнаружила 18 патронов к травматическому оружию калибра 9 миллиметров», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что все выявленные патроны пограничники установленным порядком передали представителям Национальной полиции.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».