В Крыму открыли памятник бывшему президенту США Франклину Рузвельту – СМИ

Памятник 32-му президенту США Франклину Рузвельту открыли сегодня, 22 апреля, в Ялте. Мероприятие приурочено к традиционному празднованию Дня улицы Рузвельта. Об этом сообщают крымские СМИ.

«Памятник установлен с учетом заслуг Франклина Рузвельта в сохранении мира в XX веке. Я поддержал эту идею и ставлю перед собой задачу полностью восстановить и сделать улицу Рузвельта одной из самых уютных и желанных для прогулокl», – заявил агентству «РИА Новости Крым» подконтрольный Кремлю мэр Ялты Андрей Ростенко.

В издании Kafanews отмечают, что бюст участника исторической Ялтинской конференции 1945 года изготовлен еще в середине прошлого века севастопольским скульптором и хранился в музейных архивах.

Новый памятник стал вторым монументом Рузвельту в Ялте. В 2015 году недалеко от Ливадийского дворца поставили 10-тонный бронзовый монумент лидерам «большой тройки» работы Зураба Церетели. Он воспроизвел сцену фотографирования Сталина, Рузвельта и Черчилля.

Ялтинская конференция проходила в Крыму с 4 по 11 февраля 1945 года. Она была посвящена установлению послевоенного мирового порядка.