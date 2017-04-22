Украинская прокуратура намерена обжаловать решение относительно меры пресечения для Мартыненко

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена обжаловать решение Соломенского районного суда Киева, который постановил отпустить бывшего депутата Верховной Рады Украины Николая Мартыненко на поруки. Об этом прокуроры заявили после объявления судом решения, сообщает Радіо Свобода.

Прокуроры отметили, что, по их мнению, на суд давили. Они напомнили о том, что на заседании в пятницу и субботу присутствовали депутаты «Народного фронта», некоторые из которых, по словам прокуроров, вели себя неприемлемо, в частности – выкрикивали угрозы в адрес судьи.

«Если бы не было всего этого, мы бы согласились с решением суда. А так будем свою позицию преподносить в апелляционной жалобе», – сказал прокурор Роман Симкив.

22 апреля суд принял решение отпустить Николая Мартыненко на поруки и определил в качестве поручителей 18 депутатов Верховной Рады, министра молодежи и спорта Игоря Жданова и заместителя председателя ЦИК Андрея Магера.

Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала для Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 300 миллионов гривен.

Бывшего депутата Николая Мартыненко подозревают по статьям о «создании преступной организации», «присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением», «совершении преступления группой лиц по предварительному сговору».