Крымский.Пармезан: Миллиарды Медведеву, миллионы крымским чиновникам и копейки крымчанам

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 22 апреля Александр Янковский, Сергей Мокрушин и Павел Казарин обсуждают главные события уходящей недели в Крыму. Какой видит крымскую жизнь премьер-министр России Дмитрий Медведев, что еще не принадлежит в Крыму местным чиновникам и сколько провисит гаагский меч Фемиды над аннексированным Крымом? Ответы на эти вопросы в нашей программе.

Время эфира: 18:10 – 18:40. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.