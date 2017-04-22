Musafir vaqtı: Язык – ключ от сердца

22 апреля в программе «Musafir vaqtı» говорят о крымскотатарском языке. Об актуальности, исчезновении и восприятии крымскотатарского языка расскажет Эльвина Халил. Нашу гостью в Киеве знают как преподавателя крымскотатарского языка. В эфире она расскажет, с какими проблемами сталкивается молодёжь, изучая родной язык.

Автор программы – Халисе Зинедин. Время эфира: 18:40 – 18:50. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.