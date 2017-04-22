Первого заместителя главы «Нафтогаза» Перелому отпустили на поруки

Соломенский районный суд Киева постановил отпустить на поруки первого заместителя председателя правления «Нафтогаза Украины», бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому. Соответствующее решение огласил судья Александр Бобровник.

По его словам, поручителями выступили депутаты «Народного фронта» Николай Княжицкий, Павел Пинзеник, Елена Бойко и Елена Ледовских.

Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры взять Перелому под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога.

Сергея Перелому, как и бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко, задержали 20 апреля по подозрению в создании преступной организации и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением. Задержание состоялось в рамках расследования дела по ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат». Перелома также является фигурантом дела о нанесении убытков ОАО «Одесский припортовый завод».

22 апреля суд отпустил Николая Мартыненко на поруки. Поручителями выступили ряд депутатов «Народного фронта», а также министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов и заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.