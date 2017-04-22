Аксенов заявляет, что на форуме в Ялте подписали соглашений на 100 млрд рублей

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявляет, что на экономическом форуме в Ялте, который проходил 20-22 апреля, подписали более 30 соглашений на общую сумму около 100 млрд рублей (46 млрд грн – КР). Об этом сообщают на сайте российского правительства аннексированного Крыма.

«В общей сложности у нас подписанных соглашений на сумму 65 млрд рублей (30 млрд грн – КР). При этом есть ещё меморандумы, а также предложения подписать в ближайшее время несколько проектов. Общая сумма составит 100 млрд рублей. Это те проекты, которые реально могут быть реализованы, за которыми объективно есть деньги, под которые есть земля, под которые есть административные возможности, соответствующие федеральному законодательству», – сказал Аксенов.

Накануне сообщалось о намерении катарской компании построить на территории аннексированного Крыма крупный отель. О таких планах руководство компании объявило на экономическом форуме в Ялте

Ежегодно весной подконтрольные Кремлю власти аннексированного Россией Крыма проводят в Ялте экономический форум, который называют международным, приглашая к участию представителей различных стран мира. Через визиты иностранцев нынешние власти полуострова стремятся легализовать «российский» статус полуострова. В 2017 году форум проходит с 20 по 22 апреля.

В связи с запланированным на апрель проведением экономического форума в Ялте Прокуратура АРК призвала МИД Украины проинформировать представителей иностранных государств о правилах въезда на территорию аннексированного Крыма, а также об ответственности за нарушение украинского законодательства.

МИД Украины направил России ноту протеста из-за экономического форума в Ялте. Спикер МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию об участии в «Ялтинском международном экономическом форуме» иностранных представителей, чтобы впоследствии привлечь их к ответственности.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».