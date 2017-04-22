В Кельне в субботу, 22 апреля, произошли столкновения между полицией и демонстрантами, выступающими против политики правой партии «Альтернатива для Германии».

Драка произошла под стенами здания, где в это время проходит съезд партии. На митинг собрались несколько тысяч человек. Полиция заявляет, что двое офицеров травмированы.

Ожидается, что на съезде в субботу партия утвердит программу, с которой будет участвовать в парламентских выборах, а также выберет лидера. Нынешний лидер партии Фрауке Петри призвала однопартийцев согласовать менее жесткую позицию по ключевым для страны вопросам, чтобы получить как можно больше поддержки среди граждан. Большинство, однако, ее не поддержало.

Партия «Альтернатива для Германии» известна своим евроскептицизмом, а также риторикой в поддержку политики президента России Владимира Путина.

На всеобщих выборах в 2013 году политсила набрала 4,7% голосов при минимуме в 5%, что не позволило ей попасть в парламент. Однако, по данным социологов, на выборах в 2017 году партия может получить кресла в Бундестаге. Основанная в 2013 году, сейчас «Альтернатива для Германии» представлена в законодательных органах 11 из 16 немецких земель.

Парламентские выборы в Германии состоятся в сентябре этого года.